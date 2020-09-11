الاهلي يُبكي فرق الدوري| يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويضيفه لقائمة ضحاياه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي أيد القرار باحتساب ركلة الجزاء.

وأضاع لاعبو الإسماعيلي في الدقيقة 7 فرصة التعادل مع الاهلي بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء يقابلها الشامي بتسديدة قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب. وشهدت أحداث المباراة هدوء ومحاولة سيطرة الأهلي وسط الملعب لامتصاص حماس الإسماعيلي المندفع هجوميا وينحصر اللعب داخل وسط ملعب الفريقين دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين .

وشهدت الدقيقة 19 احتساب ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة إصطدمت بيد أحد مدافعي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود محمود عاشور إلى الفار ويقوم بإلغائها.

وفى الدقيقة 22 أضاع لاعبو الإسماعيلي مرة أخرى فرصة التقدم من خلال تسديدة خطيرة لأسامة إبراهيم بعدما سدد كرة لوب تخرج بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي وكادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي.

ولجأ عاشور الي الفار للمرة الثالثة بعد مطالبة الإسماعيلي بضربة جزاء، نتيجة سقوط عبد الرحمن مجدي في منطقة الجزاء، إثر التحام مع حمدي فتحي، ورفض الحكم احتسابها وأكد حكم الفيديو صحة قراره دون الرجوع لجهاز الفار.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من لاعبي الإسماعيلي بعد تمريرة عرضية خلف دفاع الأهلي تصل عند شيلونجو الذي يمر من هاني ويسددها بيسراه تمر على يسار الشناوي إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للإسماعيلي .

وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقية للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء.

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وبدأ الشوط الأول حماسي من الفريقين حيث أضاع الشامي فرصة التعادل للإسماعيلي بعد تسديده كرة قوية تمر على يسار محمد الشناوي بعيدة عن المرمى إلى خارج الملعب .

ورد الأهلي بتسديدة قوية من ديانج تصطدم بقدم أحد مدافعي الإسماعيلي ثم يخرجها حارس الإسماعيلي بيده الى خارج الملعب فى الدقيقة 49 .

وشهدت الدقيقة 51 تسديدة قوية من لكن القائم الأيسر يتعاطف مع الإسماعيلي ويحرم الأهلي من هدف ثاني له .

وواصل لاعبو الأهلي الضغط الهجومي على الاسماعيلي حيث شهدت الدقيقة 54 فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من محمد هاني تمر من فوق رأس بادجي وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى الإسماعيلي.

وسدد جيرالدو كرة أرضية تصطدم بقدم أحد لاعبي الإسماعيلي وتخرج الى خارج الملعب ركنية للأهلي في الدقيقة 59 .

وأحرز اليوم بادجي الهدف الثاني للأهلي في شباك الإسماعيلي بعد عدة تمريرات وصلت عند منطقة الجزاء يمررها أحمد الشيخ إلى بادجي يراوغ مدافع الإسماعيلي ثم يسدد بيسراه لتسكن على يمين حارس الإسماعيلي إلى داخل الشباك في الدقيقة 66 ليحتفل بعد اللاعب على طريقة مؤمن زكريا.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي بعد خطأ من حارس مرمى الإسماعيلي الذي سقطت منه الكرة ليسددها الشيخ فى شباكه في الدقيقة 71 ويحتفل مع اللاعبين على طريقة مؤمن زكريا دعما للاعب. وشهدت الدقيقة 86 هجمة خطيرة للاهلي بعد تمريرة خلف دفاع الإسماعيلي لكن مدافع ينقذ الكرة قبل ان يلحق بها وليد لتصل في يد محمد مجدى حارس الإسماعيلي. واضاع مروان محسن هدف الأهلي الرابع فى الدقيقة 92 بعد تمريرة من ديانج خلف دفاعات الإسماعيلي يسددها مروان محسن في جسد حارس الإسماعيلي لينقذ مرماه من هدف رابع

وارتفع رصيد الأهلي إلى 71 نقطة متربعا على صدارة الدوري ويفصله 3 نقاط عن حسم اللقب رسميا فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة .