وصلة ضحك بين أحمد فتحى ومدرب الإسماعيلي .. فيديو

التقطت عدسة دوت الخليج وصلة ضحك بين أحمد فتحي نجم فريق الأهلي ومحمد حمص مدرب الإسماعيلي خلال مباراة الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباراة الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدمه علي الاسماعيلي باحراز الهدف الثالث في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي بعد خطأ من حارس مرمى الإسماعيلي الذي سقطت منه الكرة ليسددها الشيخ فى شباكة في الدقيقة 71 ويحتفل مع اللاعبين على طريقة مؤمن زكريا دعما للاعب .

وكان تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

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واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي أيد القرار باحتساب ركلة الجزاء.

وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقية للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأحرز اليو بادجي الهدف الثاني للأهلي فى شباك الإسماعيلي بعد عدة تمريرات وصلت عند منطقة الجزاء يمررها أحمد الشيخ الى بادجي يراوغ مدافع الإسماعيلي ثم يسدد بيسراه تسكن على يمين حارس الإسماعيلي الى داخل الشباك فى الدقيقة 66 ليحتفل بعد اللاعب على طريقة مؤمن زكريا .

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.