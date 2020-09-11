القصة الكاملة لـ "مشكلة" صالح جمعة من البداية للنهاية | صور

بداية المشكلة
كشفت التحريات الأولية، في واقعة حادث تصادم سيارة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى صالح جمعة،أن الحادث تسبب في تلفيات بسيارتين.
وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل صباح اليوم الجمعة إخطارا بوقوع مصادمة ووجود تلفيات فى سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك.
على الفور انتقل رجال الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعه عوده ٢٧ سنة لاعب كرة بالنادي الاهلي و بها تلفيات عباره عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.
وبسؤاله اكد ان اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الايسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر و تطبيق بالرفرف الأمامي الايمن ا س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الايسر و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى حال توقفهما علي جانب الطريق مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها بالسيارات دون إصابات.
كما ان المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة رخصة التسيير منتهية بتاريخ ٣-٣-٢٠١٩ وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
أول تحرك من النادي الأهلي
وتواصل محمد مرجان مع اللاعب واطمأن عليه بجانب ارسال أحد المستشارين القانونيين خاصة بعد ان تاكد النادي من ان اللاعب كان يخوض المران صباح اليوم بشكل طبيعي.
أين كان صالح جمعة قبل الحادث
كشفت مصادر خاصة أن صالح جمعه لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي يشعر بحالة غضب شديدة مما يتردد خلال الساعات الماضية.
وقالت المصادر إن صالح جمعة يشعر بأن هناك من يتربص به خاصة أنه لم يكن مخمورًا كما يتردد في وسائل التواصل الإجتماعي.
وقالت المصادر ان صالح جمعة خاض مران المستبعدين صباح اليوم بشكل طبيعي وخرج ثم تعرض للحادث.
وأوضح :" كيف يكون صالح جمعة مخمورًا ويخوض المران ..هناك تربص واضح باللاعب".
ماذا حدث خلال التحقيقات مع صالح
تصالح لاعب النادي الأهلي صالح جمعة مع أحد أصحاب السيارتين الملاكي اللتين تعرضتا للتلف، بعد اصطدام لاعب النادى الأهلي بهما فى منطقة الزمالك.
وجار استكمال التحقيقات مع اللاعب في الواقعة.
أول رد من محامي صالح جمعة حول الواقعة
قال المستشار أشرف عبد العزيز محامي الدفاع عن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، إن التحقيقات لا تزال جارية حتى الان حول حادث التصادم الذى حدث صباح اليوم بمنطقة الزمالك.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن صالح جمعة كان برفقة زوجته أثناء الحادث وأنهما كانا عائدين من حفلة خاصة لدى أهلها قبل أن يقع الحادث.
وأكد دفاع صالح جمعة بأنه لم يصدر أى قرار حتى الآن من النيابة العامة بشأن الواقعة وفى انتظار انتهاء التحقيقات، عقب تصالح الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القصة الكاملة لـ "مشكلة" صالح جمعة من البداية للنهاية | صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.