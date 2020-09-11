10 دقائق في الملعب .. ماذا فعل كهربا أمام الإسماعيلي بعد 7 أشهر غياب عن الأهلي؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
وظهر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، لأول مرة في مباراة الإسماعيلي مرتديا القميص رقم 7، والذي كان يرتديه رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، الذي انضم لصفوف بيراميدز، بعدما كان يرتدي القميص رقم 26.
وشارك كهربا فى اللقاء ليعود لخوض المباريات الرسمية بعد غياب دام 7 شهور منذ فبراير الماضي وإيقافه لـ10 مباريات عقب لقاء الزمالك في السوبر المصري.
ولم يقدم كهربا شيئا يذكر فى المباراة حيث لم يظهر إلا مرة وحيدة فى الدقيقة 87 عندما قطعه منه مدافع الإسماعيلي الكرة وطالب كهربا حكم المباراة باحتساب خطأ له ولكن عاشور رفض احتسابها ركلة مرمى لفريق الإسماعيلي .
وارتفع رصيد الأهلي إلى 71 نقطة متربعا على صدارة الدوري ويفصله 3 نقاط عن حسم اللقب رسميا فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة .
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