الارشيف / الرياضة

تنس طاولة الأهلي يفوز على سبورتنج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي الفوز على نظيره سبورتنج، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية.

وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام سبورتنج كالتالي: «محمد شومان نجح في تحقيق الفوز على نظيره عمر جمال بنتيجة 3-0، فيما فاز شادي مجدي على منافسه عبد الرحمن طارق بنتيجة 3-1، كما تغلب خالد عصر بقوة على لاعب سبورتنج زياد وائل بنتيجة 3-0».

وكان فريق تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز حتى الآن على فرق المعادي وحوار المنصورة وطنطا ومصر للتأمين، وفي انتظار مواجهة الزمالك وإنبي غدًا.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تنس طاولة الأهلي يفوز على سبورتنج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا