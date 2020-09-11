تنس طاولة الأهلي يفوز على سبورتنج

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي الفوز على نظيره سبورتنج، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية.

وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام سبورتنج كالتالي: «محمد شومان نجح في تحقيق الفوز على نظيره عمر جمال بنتيجة 3-0، فيما فاز شادي مجدي على منافسه عبد الرحمن طارق بنتيجة 3-1، كما تغلب خالد عصر بقوة على لاعب سبورتنج زياد وائل بنتيجة 3-0».

وكان فريق تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز حتى الآن على فرق المعادي وحوار المنصورة وطنطا ومصر للتأمين، وفي انتظار مواجهة الزمالك وإنبي غدًا.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.