أكد محمد إبراهيم، لاعب مصر للمقاصة، أن الأداء اختلف في نقطة واحدة بين ما كان يقدمه مع الزمالك ومستواه الحالي مع المقاصة.
وقال إبراهيم عبر قناة (أون تايم سبورت 2) عقب الفوز على طنطا بالدوري: "الفارق الوحيد هو الثقة، فالجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال منحني الثقة وهو ما افتقدته مع عدة مدربين في الزمالك".
وأضاف: "حينما حصلت على الثقة مع المدرب محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك، قدمت مستويات طيبة ثم تعرضت لإصابة قوية أبعدتني لفترة وأثرت على مستواي".
وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أنه لا يفكر في أي عروض تلقاها وكل تركيزه ينصب على مواصلة الأداء الجيد مع المقاصة، موضحا أنه سيحسم مصيره بنهاية الموسم.
وقال: "إيهاب جلال استطاع معاملة الفريق بالكامل بشكل نفسي ومعنوي ممتاز وبالتالي عاد الأداء الجميل وحققنا انتصارات متتالية".
وأوضح محمد إبراهيم أن هدفه الرئيسي حاليا يتمثل في العودة لمنتخب مصر مجددا وهو حلم يتمناه أي لاعب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.