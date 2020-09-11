قبل انطلاق المسابقة .. أفضل 10 صفقات في الدوري الإنجليزي بـ الميركاتو الصيفي

اللاعب الكولومبي، انتقل حديثًا لصفوف نادي إيفرتون الإنجليزي قادمًا من نادي ريال مدريد.

جيمس انتقل ليلعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي والطموحات عالية لذلك الفريق بعد عدد من التعاقدات الأخرى، وسيكون جيمس أحد الرجال الذي سيعول عليهم فريق إيفرتون.

جيمس سيسعى لاستعادة بريقه مع إيفرتون، بعد العام الماضي الذي قضاه مع ريال مدريد ولم يلعب فيه كثيرًا.

تيمو فيرنر المنضم حديثًا لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو، ستكون الأنظار مسلطة عليه أثناء قيادته لهجوم البلوز هذا الموسم. فيرنر تصارع على ضمه أيضًا نادي ليفربول، لكن ثاني هدافي الدوري الألماني الموسم الماضي، انتقل لـ تشيلسي ليكون قطعة من الميركاتو الخرافي للبلوز هذا الصيف، وسيكون بلا شك أحد اللاعبين الذي يجب مشاهدتهم مع انطلاق الدوري الإنجليزي. دوني فان دي بيك لاعب المنتخب الهولندي، انتقل لـ مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس، في صفقة قُدرت بـ 40 مليون يورو. دي بيك سيكون خط وسط قوي وصلب مع الثنائي برونو فيرنانديز وبول بوجبا، فهو يمكنه اللعب في جميع مراكز خط الوسط ويليان الجناح البرازيلي السابق لـ تشيلسي، انتقل للغريم ارسنال في صفقة مجانية. ويليان يلعب في مركزي الجناح وسيلعب دورًا بارزًا في تشكيل ارسنال الذي افتقد للأجنحة القوية في السنوات الماضية. حكيم زياش Advertisements لاعب المنتخب المغربي، انتقل لصفوف نادي تشيلسي قادمًا من أياكس الهولندي. زياش يُعد من أمهر اللاعبين في العالم، ويلعب في مركزي الجناح وصناعة اللعب ناثان آكي مدافع المنتخب الهولندي، انتقل لصفوف نادي مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث في صفقة قُدرت بـ 50 مليون يورو. الآمال معقودة على آكي في تحسين خط الدفاع الذي عانى منه مانشستر سيتي كثيرًا الموسم الماضي. رودريجو مهاجم المنتخب الإسباني وفالنسيا السابق، انتقل حديثًا لصفوف نادي ليدز يونايتد، وتحت قيادة الداهية بيلسا، فالتوقعات عالية للمهاجم الذي كان هدفًا لنادي ريال مدريد، من أجل قيادة فريقه لتحقيق مركز جيد في البريميرليج تياجو سيلفا قائد نادي باريس سان جيرمان السابق، انتقل لصفوف تشيلسي في صفقة مجانية. برغم اقترابه من إتمام عامه الـ 36، إلا أن الآمال معقودة عليه من أجل تدعيم خط دفاع البلوز الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي. كالوم ويلسون مهاجم نادي نيوكاسل، انتقل إليه قادمًا من نادي بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. واحد من أفضل مهاجمي البريميرليج في الأعوام الأخيرة سيخوض تحدي جديد مع نادي نيوكاسل والآمال معقودة عليه لقيادتهم لمركز جيد في الدوري.

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