شاهد.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا بعد التسجيل في مرمى الإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
وقدم لاعبو الأهلي الدعم المعنوي الي مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب بالاحتفال بشعاره الذي كان يحتفل به عند تسجيل الأهداف عندما كان ضمن صفوف فريق الأهلي .
وسجل بادجي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس محمد مجدي واحتفل بادجي بنفس طريقة مؤمن زكريا بوضع يديه على أذنيه وقام لاعبو الأهلي بتقليد نفس الاحتفالية.
وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي، لينهي صيامه الذي دام 8 شهور تقريبا، منذ أن هز شباك فريق طنطا يوم 15 يناير الماضي وسجل رابع أهدافه بالدوري هذا الموسم وكرر الشيخ أيضا احتفال مؤمن زكريا بعدما سجل هدفا في مرمى الإسماعيلي.
وزار مؤمن زكريا النادي الأهلي، أمس الخميس، قبل السفر للإسكندرية وحصل على قيمة عقده بالكامل، ضمن محاولات الأهلي لمساندته في محنته الصحية التي يتعرض لها حاليا.
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