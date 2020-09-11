فرحة بدلاء الأهلي بالهدف الأول في مرمى الإسماعيلي .. فيديو

التقطت عدسة دوت الخليج فرحة واحتفالات وسط دكة بدلاء فريق الأهلي عقب هدف الفريق الأول في مرمى الإسماعيلي في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن مباراة الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.
عزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدمه علي الاسماعيلي باحراز الهدف الثاني في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
وأحرز اليو بادجي الهدف الثاني للأهلي فى شباك الإسماعيلي بعد عدة تمريرات وصلت عند منطقة الجزاء يمررها أحمد الشيخ الى بادجي يراوغ مدافع الإسماعيلي ثم يسدد بيسراه لتسكن على يمين حارس الإسماعيلي إلى داخل الشباك فى الدقيقة 66 ليحتفل بعد اللاعب على طريقة مؤمن زكريا .
وكان تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.
واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي أيد القرار باحتساب ركلة الجزاء.
وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقية للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء.
ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.
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