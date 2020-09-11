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محمد النني ينهي تدريباته مع أرسنال لمواجهة فولهام بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أنهي لاعب منتخبنا الوطني محمد النني تدريباته اليوم الجمعة مع فريقه أرسنال استعدادا لمواجهة فولهام غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر النني عاد لصفوف أرسنال بعد انتهاء إعارته من صفوف نادي بيشكتاش التركي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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