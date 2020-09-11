الارشيف / الرياضة

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة من الرحيل خارج الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج المدافع الفرنسي رفقة الثلاثي لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك على هامش المشروع الجديد في النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن أومتيتي يقترب من اي وقت مضي من الإنتقال إلى صفوف ليون الفرنسي وذلك بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن المدافع صاحب الـ 26 عام قد تراجع عن قرار عدم الرحيل إلى ليون، خاصة بعد أن علم أن مستقبله ليس في الكامب نو.

ويرتبط أومتيتي بعد مع برشلونة حتي صيف عام 2023, كما حظي الللاعب الفرنسي باهتمام كبير من أندية روما الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن أومتيتي قد أنتقل إلى برشلونة في صيف عام 2016, قادما من ليون مقابل 35 مليون يورو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا