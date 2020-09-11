نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.
تقدم علي معلول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72.
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