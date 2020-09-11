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صور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات ‏الجولة الـ26 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

تقدم علي معلول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في ‏الدقيقة 65، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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