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خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بسرعة الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز سبورت، خلال الموسم المقبل.

ويرغب كارتيرون، في التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد.

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وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.

ويعتبر دونجا، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري حتى الآن، الأمر الذي جعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني بالفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتواصل مسؤولو الزمالك، مع الفريق السماوي مجددًا بالأيام المقبلة بناءً على رغبة كارتيرون، من أجل التوصل لاتفاق حول انتقال اللاعب إلى ميت عقبة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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