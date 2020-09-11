الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثلاثية.. ويقترب من حسم اللقب الـ42 للدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.
تقدم علي معلول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72.
ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة، ليقترب كثيرًا من حسم التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه.
شهدت المباراة العديد من الأحداث، أبرزها احتساب محمود عاشور، حكم المباراة، ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 19 وتم إلغاؤها بعد تدخل من «الفار»، ثم إهدار عمر الوحش ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 45،
وعودة محمود كهربا للمشاركة من جديد مع الفريق بعد انتهاء إيقافه رسميًّا، حيث شارك كبديل في الدقيقة 76.
الشوط الأول
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وجونيور أجايي، وأليو بادجي.
ظهرت خطورة الأهلي من بداية المباراة، ومع الدقيقة الثالثة يحصل أليو بادجي على ضربة جزاء بعد عرقلة من محمد مجدي حارس الإسماعيلي داخل المنطقة، ولجأ محمود عاشور، حكم المباراة، إلى «الفار»، وأكد صحة ضربة الجزاء وتصدى علي معلول للكرة، ليسجل هدف التقدم للفريق في الدقيقة الخامسة.
يظهر الإسماعيلي في الشق الهجومي في الدقيقة السابعة، من خلال عرضية قابلها محمد الشامي بتسديدة تمر إلى خارج الملعب، ويعود الأهلي من جديد إلى الاستحواذ على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب
ويرسل معلول كرة طولية ولكن حارس الإسماعيلي كان الأقرب وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى جيرالدو.
في الدقيقة 19 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء على الإسماعيلي وتم إلغاؤها بعد تدخل من «الفار».
في الدقيقة 27 يتسلم شيلونجو، مهاجم الإسماعيلي، الكرة داخل منطقة الجزاء، ويطلق تصويبة تمر على يسار محمد الشناوي، ويرد أجايي بتمريرة طولية إلا أن حارس الإسماعيلي أمسك بالكرة قبل أن تصل إلى أفشة.
بعد مرور نصف ساعة ينحصر اللعب في وسط الملعب، مع محاولات من الفريقين للسيطرة على الكرة، وينفذ معلول ضربة ركنية أبعدها حارس الإسماعيلي خارج منطقة الجزاء، وتعود الكرة من جديد إلى معلول ليرسل عرضية جديدة أبعدها دفاع الإسماعيلي.
في الدقيقة 42 يحاول ربيعة إبعاد كرة عرضية بالرأس، ولكن محمود عاشور يحتسب ضربة جزاء بداعي أن الكرة لمست يد مدافع الأهلي، ويلجأ حكم المباراة إلى «الفار» ويؤكد وجود ضربة جزاء، وتصدى عمر الوحش للكرة وأطلق تصويبة قوية خارج المرمى تمامًا، وتضيع ضربة الجزاء ليستمر تقدم الأهلي.
وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تضيع فرصة خطيرة من أفشة بعد تصويبة قوية تمر أعلى المرمى، وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمود عاشور، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف علي معلول.
الشوط الثاني
يواصل الأهلي الضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ويحصل الفريق على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى أفشة للكرة وأطلق تصويبة قوية ترتد من القائم الأيمن لحارس الإسماعيلي، وتضيع فرصة تعزيز تقدم الفريق في الدقيقة ٥٠.
انتشار للاعبي الأهلي داخل منطقة وسط الإسماعيلي، ويحصل الفريق على ضربة ركنية نفذها معلول وأبعدها حارس الإسماعيلي، ويرسل محمد هاني عرضية تمر أعلى رأس بادجي إلى خارج الملعب.
تتوالى الفرص الخطيرة للأهلي، وفي الدقيقة ٦٢ ينجح محمد هاني في إفساد هجمة للإسماعيلي، ويقود هجمة خطيرة وينطلق بسرعة إلى منتصف الملعب ويمرر لمجدي أفشة، الذي مرر كرة عرضية أبعدها دفاع الإسماعيلي.
ويجري رينيه فايلر تغييرين في الدقيقة ٦٤ بنزول وليد سليمان وأحمد الشيخ على حساب أجايي وأفشة،
وينجح أليو بادجي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٦٥، بعد هجمة بدأت من تمريرة سليمان للشيخ، الذي مرر الكرة إلى بادجي داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة قوية بقدمه اليسرى تسكن شباك حارس الإسماعيلي.
ويستمر استحواذ وسيطرة الأهلي، ويستغل الشيخ سقوط الكرة من يد حارس الإسماعيلي ويضيف الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ٧٢.
ويطلق شيلونجو تصويبة تصطدم بالقائم الأيمن للشناوي. ويدفع فايلر بمروان محسن ومحمود كهربا ومحمود وحيد بدلا من جيرالدو وبادجي وعلي معلول في الدقيقة 76.
ويفرض الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة بعد الهدف الثالث والتغييرات التي دفع بها السويسري فايلر لتنشيط الشق الهجومي، وتوالت الفرص الخطيرة من بينها كرة لوليد سليمان داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وينجح محمد الشناوي في التصدي لتصويبة خطيرة للإسماعيلي.
وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمود عاشور، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز كبير للأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد.
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