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الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثلاثية.. ويقترب من حسم اللقب الـ42 للدوري

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات ‏الجولة الـ26 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏
تقدم علي معلول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في ‏الدقيقة 65، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72.‏
ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة، ليقترب كثيرًا من حسم التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه.‏
شهدت المباراة العديد من الأحداث، أبرزها احتساب محمود عاشور، حكم المباراة، ‏ضربة ‏جزاء للأهلي في الدقيقة 19 وتم إلغاؤها بعد تدخل من «الفار»، ثم إهدار عمر الوحش ‏ضربة جزاء ‏للإسماعيلي في الدقيقة 45،‏
وعودة محمود كهربا للمشاركة من جديد مع الفريق بعد انتهاء إيقافه رسميًّا، حيث شارك كبديل في ‏الدقيقة 76.‏

الشوط الأول ‏
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ‏وعلي ‏معلول، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وجونيور أجايي، ‏وأليو بادجي.‏
ظهرت خطورة الأهلي من بداية المباراة، ومع الدقيقة الثالثة يحصل أليو بادجي على ضربة ‏جزاء ‏بعد عرقلة من محمد مجدي حارس الإسماعيلي داخل المنطقة، ولجأ محمود عاشور، ‏حكم ‏المباراة، إلى «الفار»، وأكد صحة ضربة الجزاء وتصدى علي معلول للكرة، ليسجل هدف ‏التقدم ‏للفريق في الدقيقة الخامسة.‏

يظهر الإسماعيلي في الشق الهجومي في الدقيقة السابعة، من خلال عرضية قابلها محمد ‏الشامي ‏بتسديدة تمر إلى خارج الملعب، ويعود الأهلي من جديد إلى الاستحواذ على الكرة ‏وفرض ‏سيطرته على مجريات اللعب
ويرسل معلول كرة طولية ولكن حارس الإسماعيلي كان الأقرب ‏وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى ‏جيرالدو.‏
في الدقيقة 19 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء على الإسماعيلي وتم إلغاؤها بعد تدخل من ‏‏«‏الفار».‏
في الدقيقة 27 يتسلم شيلونجو، مهاجم الإسماعيلي، الكرة داخل منطقة الجزاء، ويطلق تصويبة ‏تمر على يسار محمد ‏الشناوي، ويرد أجايي بتمريرة طولية إلا أن حارس الإسماعيلي أمسك بالكرة ‏قبل أن تصل إلى ‏أفشة.‏

بعد مرور نصف ساعة ينحصر اللعب في وسط الملعب، مع محاولات من الفريقين ‏للسيطرة ‏على الكرة، وينفذ معلول ضربة ركنية أبعدها حارس الإسماعيلي خارج منطقة الجزاء، ‏وتعود ‏الكرة من جديد إلى معلول ليرسل عرضية جديدة أبعدها دفاع الإسماعيلي.‏

في الدقيقة 42 يحاول ربيعة إبعاد كرة عرضية بالرأس، ولكن محمود عاشور يحتسب ‏ضربة ‏جزاء بداعي أن الكرة لمست يد مدافع الأهلي، ويلجأ حكم المباراة إلى «الفار» ويؤكد ‏وجود ضربة جزاء، ‏وتصدى عمر الوحش للكرة وأطلق تصويبة قوية خارج المرمى تمامًا، ‏وتضيع ضربة الجزاء ليستمر تقدم الأهلي.‏

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تضيع فرصة خطيرة من أفشة بعد تصويبة قوية تمر أعلى ‏المرمى، ‏وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمود عاشور، حكم المباراة، ‏صافرة نهاية ‏الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف علي معلول.‏

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الشوط الثاني‎ ‎
يواصل الأهلي الضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ويحصل الفريق على ضربة حرة من خارج ‏منطقة الجزاء، وتصدى أفشة للكرة وأطلق تصويبة قوية ترتد من القائم الأيمن لحارس ‏الإسماعيلي، وتضيع فرصة تعزيز تقدم الفريق في الدقيقة ٥٠.‏

انتشار للاعبي الأهلي داخل منطقة وسط الإسماعيلي، ويحصل الفريق على ضربة ركنية نفذها ‏معلول وأبعدها حارس الإسماعيلي، ويرسل محمد هاني عرضية تمر أعلى رأس بادجي إلى خارج ‏الملعب.
تتوالى الفرص الخطيرة للأهلي، وفي الدقيقة ٦٢ ينجح محمد هاني في إفساد هجمة للإسماعيلي، ‏ويقود هجمة خطيرة وينطلق بسرعة إلى منتصف الملعب ويمرر لمجدي أفشة،‎ الذي مرر كرة عرضية أبعدها دفاع الإسماعيلي.

ويجري رينيه فايلر تغييرين في الدقيقة ٦٤ بنزول وليد سليمان وأحمد الشيخ على حساب أجايي ‏وأفشة،
وينجح أليو بادجي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٦٥، بعد هجمة بدأت من تمريرة ‏سليمان للشيخ، الذي مرر الكرة إلى بادجي داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة قوية بقدمه اليسرى ‏تسكن شباك حارس الإسماعيلي.
ويستمر استحواذ وسيطرة الأهلي، ويستغل الشيخ سقوط الكرة من يد حارس الإسماعيلي ويضيف ‏الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ٧٢.‏
ويطلق شيلونجو تصويبة تصطدم بالقائم الأيمن للشناوي.‏ ويدفع فايلر بمروان محسن ومحمود كهربا ومحمود وحيد بدلا من جيرالدو وبادجي وعلي ‏معلول في الدقيقة 76.‏

ويفرض الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة بعد الهدف الثالث والتغييرات التي دفع بها السويسري ‏فايلر لتنشيط الشق الهجومي، وتوالت الفرص الخطيرة من بينها كرة لوليد سليمان ‏داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وينجح محمد الشناوي في التصدي لتصويبة خطيرة للإسماعيلي.‏

وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمود عاشور، حكم المباراة، صافرة نهاية ‏الشوط الثاني والمباراة بفوز كبير للأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد.‏‎ ‎

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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