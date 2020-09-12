سامي قمصان: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الإسماعيلي

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في الدوري العام.
وأضاف أن الفريق يستحق الفوز وحقق العديد من المكاسب في مواجهة الإسماعيلي بخلاف نقاط المباراة، تمثلت في عودة علي معلول وأليو بادجي إلى التهديف، بالإضافة إلى عودة محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة في جزء من المباراة، والأمر نفسه لمحمود وحيد.
وأشاد قمصان بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة اليوم، وتفوقهم الفني والبدني على الإسماعيلي، من خلال الاستحواذ والفرص التي أتيحت لهم على مدى شوطي المباراة.
وأكد أن تركيز الفريق في الوقت الحالي يتلخص في الاستعداد بقوة لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة على حساب الاتحاد السكندري، لحسم لقب بطولة الدوري العام رسميًّا.
ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة عقب فوزه على الإسماعيلي مساء اليوم، ويحتاج إلى ثلاث نقاط لحسم لقب بطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.
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