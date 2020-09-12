كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة إرسال محام من الشؤون القانونية بالنادي لحضور التحقيقات التي تجرى مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الاهلي في حادث اصطدام سيارته بسيارتين وحدوث تلفيات.
وأكد المصدر أنه حتى الآن مسؤولو النادي ليسوا واثقين من ارسال مرتضي منصور رئيس النادي لـ محام للاعب ، من عدمه وأنه في حالة قرار رئيس النادي الأبيض بإرسال محاميا سوف يكون بسبب وجود عبدالله جمعة شقيق صالح جمعة خلال التحقيقات، لامتلاكه السيارة التي كان يقودها شقيقه.
وأضاف المصدر أن المستشار مرتضي منصور يعتبر جميع اللاعبين أبناءه وهذا تصرف طبيعي لان السيارة ترجع إلى عبدالله جمعة لاعب الزمالك ويجب الوقوف بجانبه ، وان النادي الأهلي يمتلك أيضا إدارة شئون قانونية قوية قامت بإرسال الكثير من أجل صالح جمعة لاعب الأهلي.
فيما يحسم أمر التحقيق مع صالح جمعة، هو قرار النيابة النهائي في هذا الأمر.
وأكد مصدر آخر بنادي الأهلي أن بسنت طليقة اللاعب في النيابة معه خلال مجريات التحقيق، خاصة أنها كانت مرافقة لصالح جمعة وقت حادث السير في الزمالك.
وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانونية بالنادي، على التواجد مع صالح جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم، داخل أحد أقسام الشرطة للاستماع إلى أقواله.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يكشف حقيقة إرسال مرتضى منصور محاميًا للدفاع عن صالح جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.