الزمالك يكشف حقيقة إرسال مرتضى منصور محاميًا للدفاع عن صالح جمعة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة إرسال محام من الشؤون القانونية بالنادي لحضور التحقيقات التي تجرى مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الاهلي في حادث اصطدام سيارته بسيارتين وحدوث تلفيات.

وأكد المصدر أنه حتى الآن مسؤولو النادي ليسوا واثقين من ارسال مرتضي منصور رئيس النادي لـ محام للاعب ، من عدمه وأنه في حالة قرار رئيس النادي الأبيض بإرسال محاميا سوف يكون بسبب وجود عبدالله جمعة شقيق صالح جمعة خلال التحقيقات، لامتلاكه السيارة التي كان يقودها شقيقه.

وأضاف المصدر أن المستشار مرتضي منصور يعتبر جميع اللاعبين أبناءه وهذا تصرف طبيعي لان السيارة ترجع إلى عبدالله جمعة لاعب الزمالك ويجب الوقوف بجانبه ، وان النادي الأهلي يمتلك أيضا إدارة شئون قانونية قوية قامت بإرسال الكثير من أجل صالح جمعة لاعب الأهلي.

Advertisements

فيما يحسم أمر التحقيق مع صالح جمعة، هو قرار النيابة النهائي في هذا الأمر.

وأكد مصدر آخر بنادي الأهلي أن بسنت طليقة اللاعب في النيابة معه خلال مجريات التحقيق، خاصة أنها كانت مرافقة لصالح جمعة وقت حادث السير في الزمالك.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانونية بالنادي، على التواجد مع صالح ‏جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم، داخل أحد أقسام الشرطة للاستماع إلى أقواله.‏