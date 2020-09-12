اتفق الجزائري يوسف البلايلي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي شفهيًا على العودة لصفوف فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي هذا الصيف.
وعلم " دوت الخليج"، بأن اتصالا جمع حمدي المدب رئيس نادي الترجي باللاعب نفسه، والذي وعده بالعودة لصفوف الفريق التونسي، مفضلًا إياه على العروض التي قُدمت له في الفترة الماضية.
وتكمن الأزمة في الوصول لاتفاق مع نادي أهلي جدة في التخلي عن اللاعب بمقابل مادي أقل من طلباتهم، حيث تطلب إدارة النادي السعودي مبلغ 4 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.
جدير بالذكر أن والد اللاعب قد أكد سلفًا بوجود 3 عروض من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب، وأن رغبة اللاعب هي اللعب للنادي الأهلي.
وانتقل البلايلي لصفوف نادي أهلي جدة صيف العام الماضي، قادمًا من نادي الترجي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص .. يوسف البلايلي يغدر بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.