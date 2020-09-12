خاص .. يوسف البلايلي يغدر بالأهلي

اتفق الجزائري يوسف البلايلي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي شفهيًا على العودة لصفوف فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي هذا الصيف.

وعلم " دوت الخليج"، بأن اتصالا جمع حمدي المدب رئيس نادي الترجي باللاعب نفسه، والذي وعده بالعودة لصفوف الفريق التونسي، مفضلًا إياه على العروض التي قُدمت له في الفترة الماضية.



وتكمن الأزمة في الوصول لاتفاق مع نادي أهلي جدة في التخلي عن اللاعب بمقابل مادي أقل من طلباتهم، حيث تطلب إدارة النادي السعودي مبلغ 4 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر أن والد اللاعب قد أكد سلفًا بوجود 3 عروض من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب، وأن رغبة اللاعب هي اللعب للنادي الأهلي.

وانتقل البلايلي لصفوف نادي أهلي جدة صيف العام الماضي، قادمًا من نادي الترجي.