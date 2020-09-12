الارشيف / الرياضة

جاتوزو يعلق على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
علّق مدرب فريق نابولي، جينارو جاتوزو، على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس ميليك في النادي الإيطالي.

وارتبط اللاعبان بخطوة الرحيل عن نابولي، هذا الصيف.

ويسعى مانشستر سيتي بكل قوة إلى الحصول على خدمات كوليبالي، على الرغم من ارتفاع قيمته المالية حيث يريد نابولي ما لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني.
وقال جاتوزو في تصريحات، نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا" العالمية: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، قلنا له إنه يتعين عليه تجديد عقده، لكنه رفض القيام بذلك وهو يعرف وجهة نظرنا في هذا الشأن".

وسينتهي عقد اللاعب البولندي في سان باولو، في عام 2021.

وأضاف: "إذا لم يجد ميليك فريقًا آخر، فلن يكون الوضع سهلًا بالنسبة له، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين آخرين، لا يوجد مكان له".

وواصل: "كوليبالي؟ الأمر يتعلق بتلبية سعره، إذا لم يحصل النادي على المال الذي يرغب به، فلن يرحل".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جاتوزو يعلق على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا