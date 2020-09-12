جاتوزو يعلق على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس

وارتبط اللاعبان بخطوة الرحيل عن نابولي، هذا الصيف.
وسينتهي عقد اللاعب البولندي في سان باولو، في عام 2021.
وأضاف: "إذا لم يجد ميليك فريقًا آخر، فلن يكون الوضع سهلًا بالنسبة له، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين آخرين، لا يوجد مكان له".
وواصل: "كوليبالي؟ الأمر يتعلق بتلبية سعره، إذا لم يحصل النادي على المال الذي يرغب به، فلن يرحل".
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