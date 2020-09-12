جاتوزو يعلق على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس

علّق مدرب فريق نابولي، جينارو جاتوزو، على مستقبل الثنائي خاليدو كوليبالي وأركاديوس ميليك في النادي الإيطالي.

وارتبط اللاعبان بخطوة الرحيل عن نابولي، هذا الصيف.

ويسعى مانشستر سيتي بكل قوة إلى الحصول على خدمات كوليبالي، على الرغم من ارتفاع قيمته المالية حيث يريد نابولي ما لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني.

وقال جاتوزو في تصريحات، نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا" العالمية: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، قلنا له إنه يتعين عليه تجديد عقده، لكنه رفض القيام بذلك وهو يعرف وجهة نظرنا في هذا الشأن".

وسينتهي عقد اللاعب البولندي في سان باولو، في عام 2021.

وأضاف: "إذا لم يجد ميليك فريقًا آخر، فلن يكون الوضع سهلًا بالنسبة له، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين آخرين، لا يوجد مكان له".

وواصل: "كوليبالي؟ الأمر يتعلق بتلبية سعره، إذا لم يحصل النادي على المال الذي يرغب به، فلن يرحل".