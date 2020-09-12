أخبار الرياضة.. أول تحرك من الأهلي بشأن أزمة صالح جمعة.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير النني

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
بذل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي جهود كبيرة لإحتواء أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المتواجد في قسم شرطة قصر النيل.
كشف التونسي محمد أمين كناني، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، مصير الدولي المصري، محمد النني، مع آرسنال، خلال الموسم الجديد 2020 – 2021.
التقطت عدسة دوت الخليج وصلة هزار بين وليد سليمان ومحمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية نجوم فريق الأهلي قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ضمن الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري
تحدث مدرب أولمبيك ليون، رودي جارسيا، عن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي يثير اهتمام برشلونة.
تأكيدا لانفراد صدي البلد؛ ظهر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، لأول مرة بقميص رمضان صبحي،رقم 7 في مباراة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عقب عودته من الإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر.
يدرس نادي برشلونة الإسباني، التقدم بعرض لضم أحد لاعبي فريق آرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة.
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