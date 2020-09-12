الدوري الفرنسي: تعادل سلبي بين ليون وبوردو

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي أولمبيك ليون وبوردو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

"ليون" كان المتسيد لأحداث المباراة، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، أخطرها تسديدة حسام عوار في الدقيقة 80 التي ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بوردو للنقطة الخامسة في المركز الثاني، ورصيد ليون للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

يذكر أن ليون تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.