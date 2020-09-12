خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي أولمبيك ليون وبوردو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.
"ليون" كان المتسيد لأحداث المباراة، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، أخطرها تسديدة حسام عوار في الدقيقة 80 التي ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بوردو للنقطة الخامسة في المركز الثاني، ورصيد ليون للنقطة الرابعة في المركز الثالث.
يذكر أن ليون تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري الفرنسي: تعادل سلبي بين ليون وبوردو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.