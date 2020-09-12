الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه للتركيز على حسم الدوري

فرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حظرا إعلاميا عقب الفوز على الإسماعيلي بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 26 للدوري المصري الممتاز. وقرر الجهاز الفني منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، لفرض التركيز من أجل حسم لقب الدوري المصري، خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل. وارتفع رصيد الأهلي إلى 71 نقطة متربعا على صدارة الدوري ويفصله 3 نقاط عن حسم اللقب رسميا فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة .

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