محمد صلاح يوجه نصيحة مهمة لـ لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي|شاهد

وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي غدًا السبت، وتنطلق معها لعبة فانتازي البريميرليج الذي يلعبها الملايين حول العالم.
وعند سؤال لاعبي ليفربول على اللاعب الذي ينصح عشاق اللعبة بجلبه، نصح جو جوميز اللاعبين بجلب صلاح للتشكيل.
وعند سؤال صلاح نصح الفرعون المصري عشاق اللعبة بجلبه، وعند سؤاله عن السبب، قال:" هذا سهل، لأنني أكثر لاعب يحرز نقط كل موسم"
ويلعب صلاح في مركز خط الوسط في اللعبة، ويبلغ سعره 12 مليونًا.
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