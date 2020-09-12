بكري سليم: إيهاب جلال أيقونة المقاصة ولن نقف في طريق مصلحته

أشاد بكري سليم، المدير التنفيذي، لنادي مصر المقاصة، بـ إيهاب جلال، ‏المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، وعلى دوره في استعادة الفريق ‏الانتصارات.‏

وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" ايهاب جلال أيقونة مدربي المقاصة وهو من ‏قاد الفريق في السابق لوصافة الدوري".‏

وعن رحيل إيهاب جلال للمقاصة قال:" بالطبع لا نية لنا في التفريط في ‏خدمات إيهاب جلال، ولكن إذا أراد الرحيل لن نقف أمام مصلحته ‏مطلقًا".‏