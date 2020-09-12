بكري سليم: إيهاب جلال أيقونة المقاصة ولن نقف في طريق مصلحته

أشاد بكري سليم، المدير التنفيذي، لنادي مصر المقاصة، بـ إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، وعلى دوره في استعادة الفريق الانتصارات.
وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ايهاب جلال أيقونة مدربي المقاصة وهو من قاد الفريق في السابق لوصافة الدوري".
وعن رحيل إيهاب جلال للمقاصة قال:" بالطبع لا نية لنا في التفريط في خدمات إيهاب جلال، ولكن إذا أراد الرحيل لن نقف أمام مصلحته مطلقًا".
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