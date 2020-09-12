فايلر: لن نقدم هدايا للمنافسين ولا أنتقد اللاعبين في الإعلام

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفوز على الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعداء بتحقيق الفوز بلا شك في لقاء اليوم، والاقتراب من حسم لقب الدوري، بعدما نجحنا في تسجيل أكثر من هدف وتأمين الفوز".

وردا على هبوط مستوى جيرالدو، قال: "لا أفضل انتقاد اللاعبين أمام الناس وفي وسائل الإعلام، ربما لم يكن موفقا اليوم وكان لديه بعض القصور في الجانب الهجومي، لكن لا أفضل توجيه الانتقاد للاعبين إلا في الغرف المغلقة".

وحول تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال، قال: "لا أفضل الحديث عن الأمور التي لا استطيع التغيير فيها، سنتعامل مع كل الظروف ونستعد لها بشكل جيد، من الممكن أن يكون الأمر إيجابيا كي نسترجع مستوانا في فترة ما قبل كورونا".

وفيما يخص منح الفرصة للبدلاء، عقب التتويج بالدوري، في الفترة المقبلة، قال: "تفكيرنا في الوقت الحالي ينصب على اللقاء المقبل أمام الاتحاد بالدوري، وأفكر في كل لقاء على حدة، وليس معنى حسمي للقب أن أمنح المنافسين هدايا".