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الكشف عن موعد عودة عبد الشافي للمشاركة مع الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة عبد الشافي للمشاركة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الزمالك موعد عودة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد إصابة في مباراة القمة 121.

غياب محمد عبدالشافي عن الزمالك 

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وكان محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في لقاء القمة بعد تدخل قوي من وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

من جانبه كشف محمد رضا وكيل أعمال محمد عبدالشافي، عن موعد عودة اللاعب من جديد للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موضحا أنه سيعود بعد 7 أسابيع.

ويعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على عبدالله جمعة كظير أيسر بديل لمحمد عبد الشافي في مباريات الأبيض الأخيرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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