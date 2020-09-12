نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة من نيابة قصر النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخلت نيابة قصر النيل، منذ قليل سبيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد إحداثه تلفيات في سيارتين صباح اليوم الجمعة.

وخرج صالح جمعة من قسم شرطة قصر النيل بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما بعدما أحدث تلفيات في هيكل العربتين.

وكان أشرف عبد العزيز المحامي الشخصي لصالح جمعة قد حضر إلى نيابة قصر النيل، برفقة محامٍ آخر جاء به شقيقه عبدالله جمعة، وانصرف اللاعب من سرايا النيابة بعدها.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تصادم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، حيث عاينت النيابة السيارات الثلاث، واستمعت لأقوال اللاعب في حضور محاميه، الذي أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده.

Advertisements

وأوضح صالح جمعة للنيابة أنه لم يكن يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما.

وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

الجدير بالذكر أن الفحص الفني الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، بين حدوث تلفيات كبيرة في السيارة رقم «ل س ع 356» ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن.

وكشف الفحص الفني أيضا أن السيارة رقم «أ س ي 123» ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة 27 سنة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.