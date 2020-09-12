نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم لعودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 12 سبتمبر، وكان قد توج فريق ليفربول بالنسخة الماضية من البطولة بعد احتلال الصدارة برصيد 99 نقطة.
وسوف تفتتح النسخة الجديدة من البريميرليج بمباراة فريق أرسنال مع الصاعد حديثًا فولهام في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت على ملعب الأخير.
ويواجه فريق كريستال بالاس نظيره ساوثهامبتون في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد، وأيضا يستضيف وست هام يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد في الساعة التاسعة مساءً على ملعب لندن.
بينما ستقام مباراتين يوم الأحد بين وست بروميتش وليستر سيتي في الساعة الثالثة مساءً، بينما يواجه توتنهام هوتسبير فريق ايفرتون في الساعة الخامسة والنصف مساءً.
وستكون نهاية الجولة يوم الاثنين بمواجهة فريق شيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون في الساعة السابعة مساءً، ويواجه برايتون منافسه تشيلسي في الساعة التاسعة والربع مساءً.
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