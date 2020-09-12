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باريس سان جيرمان يضم فلورينزي من روما

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دوت الخليج -
باريس سان جيرمان يضم فلورينزي من روما
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة، ضم الظهير الإيطالي أليساندرو فلورينزي البالغ 29 عاما قادما من صفوف روما الإيطالي.

وحسب بيان النادي الباريسي، فإن فلورينزي انضم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2021 مع خيار الشراء، وسيرتدي النجم الإيطالي الرقم 24 مع فريقه الجديد.

وقال فلورنزي بعد توقيع عقده الجديد: "أنا فخور وسعيد بأن أصبح لاعبا في باريس سان جيرمان. إنه أحد الأندية الكبرى في أوروبا اليوم. سأكون حريصا على تقديم أفضل ما لدي للنادي وأنصاره. أمامنا تحديات استثنائية هذا الموسم. سيكون من دواعي السرور والشرف أن أرفع هذه التحديات مع زملائي الجدد، الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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