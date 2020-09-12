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حقيقة طلب الوداد والرجاء تأجيل مباريات افريقيا للاهلي والزمالك

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كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة التواصل مع ناديي الأهلي والزمالك من أجل موافقتهم على تأجيل لقائي الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الرجاء والوداد طلبوا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو من حقهم وهو أمر عادل لهما في ظل الظروف الصحية".

وتابع: "تأجيل اللقاء أراه أنه أمرًا عادلا تماما، ويجب تقبل الأمر خاصة أنه قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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