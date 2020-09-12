أثنى اللواء أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على أداء عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أنه أحدث طفرة في صفوف الفريق منذ قدومه.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنا في حاجة للفوز الذي تحقق اليوم على حساب الجونة برباعية من أجل تحسن أوضاعنا في جدول المسابقة والحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
وعن كريم طارق قال:"اللاعب ملك لنادي بتروجت وينتهي عقده معنا بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء ونتمنى له التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام لنادي اّخر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد المهدي: بسيوني أحدث طفرة مع الطلائع.. ونتمنى التوفيق لكريم طارق حال رحيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.