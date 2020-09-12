زوجة وليد سليمان توجه رسالة له بعد الفوز على الإسماعيلي.. شاهد

وجهت زوجة وليد سليمان لاعب النادى الاهلى ، رسالة له وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". ونشرت صورة له وعلقت قائلة " ربنا يحميك ياحاوي ويزيدك من نعيمه فاضل على الحلو تكه باذن الله". اقرا ايضا :

شاهد.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا بعد التسجيل في مرمى الإسماعيلي ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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