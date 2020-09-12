نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل

كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي سابقًا، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وقال فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز فاوضوا فايلر لتولي منصب المدير الفني وهو وافق وسيرحل عن الأهلي في الموسم الجديد".

وأوضح: "فايلر لن يرحل عن الأهلي في الوقت الجاري ولكن سيرحل بعد نهاية الموسم وخاصة بعد نهاية مباريات البطولة الإفريقية".

وتابع: "فايلر بات لديه اسم كبير بعد الإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي ولكن لا يمتلك عرضًا في أوروبا".