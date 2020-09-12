بيراميدز تتفاوض مع كلاوديو رانييري وستيف بروس لقيادة الفريق

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن بيراميدز دخل في مفاوضات رسمية مع أكثر من مدرب في الفترة الماضية وكان على رأسهم إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة وذلك لخلافة مدربه الحالي أنتيتشاتشيتش.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز فاوض الهولندي مارتن يول مدرب النادي الأهلي السابق بالإضافة إلى كلاوديو رانييري وستيف بروس".

وأوضح: " ستيف بروس اعتذر بسبب إعتزاله التدريب بينما كلاوديو رانييري اعتذر لارتباطه بعقد مع مدرب سامبدوريا الإيطالي".