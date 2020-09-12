تقارير: ريال مدريد يوافق على بيع لاعبه لـ مانشستر يونايتد.. وبند يعقد الصفقة

وأشار موقع جول العالمي بأن زيدان وافق على بيع ريجيليون لـ مانشستر يونايتد، لتحسين العلاقات مع مانشستر يونايتد، من أجل تسهيل التعاقد مع مواطنه بول بوجبا مستقبلًا.
وأضاف الموقع بأن شرط وحيد يقف أمام إتمام الصفقة في الوقت الحالي، حيث يرغب نادي ريال مدريد في وضع بند إعادة الشراء في عقد لاعبه، فيما لا يرغب مسئولو مانشستر يونايتد في وضع ذلك الشرط في العقد.
ولعب ريجيليون مع إشبيلية الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وتوج معهم ببطولة الدوري الأوروبي.
ويلعب ريجيليون في مركز الظهير الأيسر.
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