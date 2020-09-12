كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي سابقًا، عن مفاجأة كبيرة بشأن لاعب الزمالك الشاب أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد عيد كان لاعبًا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي سابقًا قبل الإنتقال لنادي الزمالك".
وأكد فوزي: "الأهلي استغنى عن أحمد عيد مجانًا واللاعب انتقل بعدها إلى نادي الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الأهلي السابق: النادي استغنى عن أحمد عيد مجانًا قبل انتقاله للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.