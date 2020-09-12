محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محامين للدفاع عن اللاعب بسبب عبدالله جمعة

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك فريق من المحامين من قبل نادي الزمالك للدفاع عن اللاعب.

وأوضح أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" : "كان هناك مجموعة من المحاميين من نادي الزمالك للدفاع عن صالح جمعة بسبب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك".

وأشار: "عبدالله جمعة كان متواجد في النيابة مع شقيقه طوال اليوم من أجل الإطمئنان عليه".