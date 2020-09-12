شاهد.. أول تعليق من وليد سليمان عقب الفوز على الإسماعيلى

نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " اثنا الاحتفال ب هدف اليو بادجى فى شباك نادى الإسماعيلى. وعلق وليد قائلا: "مبروك الفوز لي يا أغلى جمهور". اقرا ايضا :

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ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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