محامي صالح جمعة: الأهلي سدد الكفالة للاعب

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.
وتابع أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" : "الأهلي وكل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه".
وأشار: "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".
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