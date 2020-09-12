محامي صالح جمعة: الأهلي سدد الكفالة للاعب

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.

وتابع أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" : "الأهلي وكل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه".

وأشار: "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".