نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محاميين للدفاع عن اللاعب لهذا السبب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك فريق من المحاميين من قبل نادي الزمالك للدفاع عن اللاعب.
وأوضح أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" : "كان هناك مجموعة من المحاميين من نادي الزمالك للدفاع عن صالح جمعة بسبب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك".
وأشار: "عبدالله جمعة كان متواجد في النيابة مع شقيقه طوال اليوم من أجل الإطمئنان عليه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محاميين للدفاع عن اللاعب لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.