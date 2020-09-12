نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يذكر الأهلي بالـ74 قبل التتويج بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - غازل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والرئيس الشرفي للنادي الأهلي سابقًا، ومالك نادي ألميريا الإسباني جماهير الأهلي برسالة جديدة.
وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح الـ 74 ربنا معاكم".
وتمني آل الشيخ إنهاء الأهلي لبطولة لقب الدوري عند النقطة 74 لإهداء هذه البطولة إلى أرواح مشجعي الأهلي.
وكان الأهلي قد نجح في الفوز على فريق الاسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة في الساعات الماضية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.
ووصل الأهلي للنقطة 71 بعد الفوز على الإسماعيلي وتفصله ثلاثة نقاط فقط عن التتويج الرسمي ببطولة الدوري، علما بأن الفريق سيواجه الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل وقد تكون مباراة حسم اللقب.
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