أحمد الكأس: الحكام تستنزف وقتًا طويلًا في مراجعة «الفار»

قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن حكام الدوري الممتاز ‏يستنزفون وقتًا طويلًا من أجل مراجعة بعض اللقطات في تقنية الفار.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"تقنية الفار غير واضحة الملامح في الدوري الممتاز ‏حتى الاّن، ولكن بالتأكيد دخولها أمر في غاية الأهمية".‏

وأكمل:"مع كامل الأسف دائمًا نأخد وقتًا طويلًا من أجل تطبيق بعض ‏المستجدات بشكل جيد".‏