أحمد الكأس: الحكام تستنزف وقتًا طويلًا في مراجعة «الفار»

قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن حكام الدوري الممتاز يستنزفون وقتًا طويلًا من أجل مراجعة بعض اللقطات في تقنية الفار.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"تقنية الفار غير واضحة الملامح في الدوري الممتاز حتى الاّن، ولكن بالتأكيد دخولها أمر في غاية الأهمية".
وأكمل:"مع كامل الأسف دائمًا نأخد وقتًا طويلًا من أجل تطبيق بعض المستجدات بشكل جيد".
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