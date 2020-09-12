أحمد الكأس: أوباما في حاجة لتطوير أدائه.. ومصطفى محمد المهاجم ‏الأفضل

أكد أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يوسف أوباما، ‏صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في حاجة لتطوير أدائه.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" ليس عيبًا أن يعمل أوباما جاهدًا للتطوير من مستواه ‏الفني والبدني".‏

وأكمل تصريحاته:" أوباما لاعب مميز ولكن عليه العمل على سرعة رتم ‏أدائه والتركيز في اللمسة الأخير وعمل المساندة في الثلث الأخير من ‏الملعب".‏

وأنهى تصريحاته مشيدًا بمصطفى محمد، مؤكدًا أنه أفضل مهاجم في مصر ‏حاليًا. ‏