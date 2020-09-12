أحمد الكأس: أوباما في حاجة لتطوير أدائه.. ومصطفى محمد المهاجم ‏الأفضل

أكد أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في حاجة لتطوير أدائه.
وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ليس عيبًا أن يعمل أوباما جاهدًا للتطوير من مستواه الفني والبدني".
وأكمل تصريحاته:" أوباما لاعب مميز ولكن عليه العمل على سرعة رتم أدائه والتركيز في اللمسة الأخير وعمل المساندة في الثلث الأخير من الملعب".
وأنهى تصريحاته مشيدًا بمصطفى محمد، مؤكدًا أنه أفضل مهاجم في مصر حاليًا.
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