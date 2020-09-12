أحمد الكأس: تأجيل مباراة الرجاء يصب في مصلحة الزمالك ‏

قال أحمد الكأس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأجيل ‏مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، أمر يصب ‏في مصلحة قطبي الكرة المصرية.

وأضاف الكأس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"أعتقد أن تأجيل مباراة الرجاء المغربي يصب ‏في مصلحة الزمالك".‏

وأوضح:"الزمالك يحتاج لوقت من أجل شفاء بعض المصابين وتجهيز ‏اللاعبين بدنيًا والمزيد من الوقت للراحة من ضغوط المباريات في ‏الدوري".‏