أحمد الكأس: تأجيل مباراة الرجاء يصب في مصلحة الزمالك ‏

قال أحمد الكأس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، أمر يصب في مصلحة قطبي الكرة المصرية.
وأضاف الكأس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"أعتقد أن تأجيل مباراة الرجاء المغربي يصب في مصلحة الزمالك".
وأوضح:"الزمالك يحتاج لوقت من أجل شفاء بعض المصابين وتجهيز اللاعبين بدنيًا والمزيد من الوقت للراحة من ضغوط المباريات في الدوري".
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