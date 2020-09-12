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كورونا تقتل صخرة أسود الرافدين للكرة العراقية

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توفى ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع فيروس ، استمر لما يقارب من شهر كامل.

وعانى الراحل من ضرر كبير أصاب الرئة، ورغم الإسعافات الكثيرة إلا أنه عانى من الغيبوبة، لمرات عديدة حتى فارق الحياة.

 

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ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل أحمد راضي وعلى هادي.

يشار إلى أن ناظم شاكر مثل نادي القوة الجوية ومنتخبات العراق لجميع الفئات العمرية، وكان أحد لاعبي المنتخب في مونديال المكسيك 1986.

كما أشرف نجم الكرة العراقية السابق، على تدريب العديد من الأندية العراقية والمنتخبين الأول والأولمبي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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