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نيمار يعود للتدريبات بعد التغلب على كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الجمعة، عودته للتدريبات مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد تسعة أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب اللاعب على تويتر أنه سعيد للغاية بالعودة للتدريبات.

وأعلن فريقه في 2 سبتمبر(أيلول) الماضي إصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس دون الكشف عن هويته، لكن صحيفة ليكيب أبرزت أنهم نيمار والأرجنتينيين آنخل دي ماريا ولياندرو باريديس.

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وبعدها بيوم أعلن النادي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين، وقالت الصحيفة ذاتها إنهم الكوستاريكي كيلو نافاس والارجنتيني ماورو إيكاردي والبرازيلي ماركينيوس.

وكانت حالة الإصابة الأخيرة في الفريق للمهاجم كيليان مبابي الذي تم الإعلان عن إصابته الإثنين.

وخسر (بي اس جي) بهدف الخميس في افتتاحية الدوري الفرنسي أمام لينس الصاعد حديثاً، وسط غيابات كثيرة في الفريق الأساسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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