نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبلغ لاعبه بالعودة بعد نهاية إعارته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس إدارة النادي الأهلي،، بإبلاغ اكرم توفيق لاعب الفريق والمعار لنادي الجونة بالعودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد أكرم توفيق عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة مع الأهلي من أجل حجز مكان في تشكيل المارد الأحمر.
كما طالب أكرم توفيق من مجلس الإدارة، ضمان لعبه كأساسي في الفريق من أجل حجز مكان له في المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد في اليابان.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة، وتفصلخ ثلاث نقاط عن حسم لقب الدوري رقم 42 تاريخ القلعة الحمراء.
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