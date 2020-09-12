نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية.
وقال كومان في تصريحات صحفية: "ميسي هو الأفضل، وعندما يكون جاهزا هو الأهم لنا، وأثبت ذلك مرارا في كل موسم، وأتمنى أن يكون كذلك هذا الموسم".
وأضاف: "اللاعبين إيجابيين للغاية، ولقد مضى أسبوعان بالفعل واللاعبين يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك مستوى ممتاز في التدريبات، وبدأنا مع جانب اللياقة في الأسابيع الأولى والان مع التكتيكات".
وواصل: "الان لدينا بعض المباريات الودية وجلسات التدريب من أجل الحصول على لياقة جيدة لمواجهة موسم صعب في الليجا".
وأكمل: "لقد أظهر اللاعبين الكثير من الروح والاهتمام والشدة في تدريبات، وهذا هو الشيئ الاكثر أهمية لانه بالنسبة لي عليك أن تتدرب بطريقة التي ستلعب بها، أنه أمر مهم للغاية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.