الارشيف / الرياضة

كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "‏ميسي هو الأفضل، وعندما يكون جاهزا هو الأهم لنا، وأثبت ذلك مرارا في كل موسم، وأتمنى أن يكون كذلك هذا الموسم".

Advertisements

وأضاف: "‏اللاعبين إيجابيين للغاية، ولقد مضى أسبوعان بالفعل واللاعبين يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك مستوى ممتاز في التدريبات، وبدأنا مع جانب اللياقة في الأسابيع الأولى والان مع التكتيكات".

وواصل: "‏الان لدينا بعض المباريات الودية وجلسات التدريب من أجل الحصول على لياقة جيدة لمواجهة موسم صعب في الليجا".

وأكمل: "‏لقد أظهر اللاعبين الكثير من الروح والاهتمام والشدة في تدريبات، وهذا هو الشيئ الاكثر أهمية لانه بالنسبة لي عليك أن تتدرب بطريقة التي ستلعب بها، أنه أمر مهم للغاية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا