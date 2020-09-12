المقاصة: متمسكون بإيهاب جلال.. ومحمد إبراهيم يساوي 3 ملايين دولار

قال بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة، إن ناديه متمسك بمدربه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للاستمرار معه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "هناك حالة كيمياء غريبة بيننا وبين إيهاب جلال لقد ساهم في تأهلنا من قبل لدوري أبطال إفريقيا، إيهاب لم يتحدث معنا بشأن عرض بيراميدز ولكننا متمسكون به".