سيد عبد الحفيظ : شكرا مؤمن زكريا أحد أسباب الفوز على الإسماعيلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الشكر موجه إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق لأن زيارته للنادي يوم الخميس كانت دافعا رئيسيا لأداء الفريق ضد الإسماعيلي.

وأضاف "كما قلت دوما، بعد تفشي كوفيد 19 مثل كل فرق العالم المستوى يتدرج من أسفل لأعلى، وآمل حتى مباراة الوداد أن نكون وصلنا للمستوى الذي نريده، وأن نكون حسمنا لقب الدوري".

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة "الأهلي" قائلا: "مباراة من المباريات الهامة والحاسمة التي تقربنا من بطولة الدوري، نأمل أن يكون يوم الإثنين يوم التتويج".

وواصل "لا أريد أن أقول إلا أنني أشكر اللاعبين على طريقة تصرفاتهم وتفكيرهم ويعلمون جيدا ما سيتعرضون له من أخبار وكلام، كلما زاد مستواك كلما تعرضت لمثل هذه الأمور، سنغلق على أنفسنا وسنستمر في الإسكندرية من أجل حسم اللقب".

وأكمل "لو أردنا أن نشكر، سنشكر مؤمن زكريا، حالة أمس كانت جميلة للغاية، الأهلي الذي يعرفه الجميع مع واحد من أبناءه، لا أرغب في الحديث عن أمور بعينها، هذا هو الأهلي ولاعبيه، أكبر دافع والأساسي والرئيسي للحالة المعنوية اليوم هو مؤمن زكريا".

وتابع "مؤمن من اللاعبين الذين تبحث عنهم في المباريات الكبرى، وقتها يمكنك أن تقول إن لديك لاعبا كبيرا في مباراة كبيرة مما سيساوي نتيجة كبيرة لصالحك".

وأردف "المباريات الكبرى يجب أن يخوضها لاعبين كبار، وما أقصده هنا ليس على الصعيد المهاري لكن كتفكير وشخصية".

وأضاف "أكبر دافع لنا كان تواجد مؤمن معنا".

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مؤمن زكريا زار الأهلي يوم الخميس لمؤازرة زملائه قبل مواجهة الإسماعيلي والتي كان يحتاج الفريق قبلها لحصد 6 نقاط للتتويج باللقب، وقام زملائه بعمل حفل تكريم له.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري قائلا: "لا نرغب في الحديث كثيرا عن مباراة الاتحاد، سنغلق على اللاعبين حتى مواجهة الاتحاد، الفريق قدم مباريات كثيرة جيدة هذا الموسم، ولأننا سنواجه فرقا بتركيز عال ضدنا".

وواصل "تلك مباراة تتويج، كما قلت كل اللاعبين يجب أن يركزوا ويعملوا لا شيء بسهولة لابد أن تتعب وتجتهد".

وأعلن مدير الكرة في النادي الأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق حتى مواجهة الاتحاد السكندري.

الأهلي فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة وأصبح على بعد خطوة من التتويج باللقب.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حالة فوز المارد الأحمر سيتوج بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

واختتم متحدثا عن تأجيل مباريات دوري الأبطال قائلا: "جاهزون سواء لعبنا في سبتمبر أو أكتوبر، أي قرار يتم اتخاذه مستعدون له سواء كان سبتمبر أو أكتوبر، كنا سنعمل، ربما في الفترة الحالية عاد لاعبون مثل كهربا والشحات والسولية وتلك استفادة لنا، في النهاية تلعب باسم الأهلي وكل من يرتدي هذا القميص يعرف قيمته".