سمير عثمان: ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي غير صحيحة

أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق على عدم صحة ضربة الجزاء المحتسبة لصالح النادي الإسماعيلي ضد رامي ربيعة مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي. واحتسب محمود عاشور حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي ضربتي جزاء للفريقين الأولى بعد عرقلة بادجي من حارس الإسماعيلي والثانية بداعي لمس رامي ربيعة للكرة بيده. وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "انا أرى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الإسماعيلي غير صحيحة". Advertisements وأكمل: "لا أعتقد أن الكرة لمست يد مدافع الأهلي وحتى لو كانت لمست يد اللاعب فهي جاءت من رأسه ليده". وتمكن الأهلي من تحقيق فوز هام بثلاثية نظيفة سجلها علي معلول وبادجي وأحمد الشيخ في شباك الإسماعيلي بالمواجهة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية. وتابع: "ركلة الجزاء التي احتسبت على الإسماعيلي بعد عرقلة الحارس لبادجي، صحيحة، كان لا يتوجب على الحكم العودة إلى الفار، وكان عليه منح الحارس إنذار، لأنه عرقل اللاعب خلال فرصة محققة".

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